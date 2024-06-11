Накануне Дня России Андрей Травников вручил заслуженным новосибирцам награды

По уже сложившейся традиции, накануне государственного праздника – Дня России – в правительстве Новосибирской области чествуют тех, кто вносит важный вклад в развитие региона: как совсем юных новосибирцев, так и тех, кто уже прошёл большой трудовой путь. Так, 45 новосибирцев – тружеников, высококлассных специалистов, профессионалов своего дела получили награды — Звание «Почетный гражданин Новосибирской области», знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и знак «За безупречную службу», грамоты и госпремии.

Среди тех, кому сегодня вручили награды глава региона Андрей Травников и Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, — коллективы ФГБУН Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», ГАУ Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий», Новосибирского государственного медицинского университета, Новосибирского научно-исследовательского института гигиены.

Кроме того, губернатор Андрей Травников вручил ребятам, которые добились больших успехов в учёбе, в спорте, культуре, науке, а также принимают активное участие в общественной жизни региона, в работе патриотических клубов, молодёжных движений и волонтёрстве, их первые паспорта.