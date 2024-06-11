В суд направлено дело о взятке инспектору Ростехнадзора в Новосибирске

Прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки инспектору Ростехнадзора в Новосибирске.

Утверждено обвинительное заключение по делу 43-летнего местного жителя.

По данным следствия, в ноябре 2022 года один из основателей и главный инженер кооператива «Кедр» передал инспектору Ростехнадзора через посредников взятку в размере 35 тысяч рублей. За эти деньги он надеялся ускорить процесс подписания акта приёмки объекта газораспределительной системы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

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