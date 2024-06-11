В суд направлено дело о взятке инспектору Ростехнадзора в Новосибирске

Прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки инспектору Ростехнадзора в Новосибирске.
Утверждено обвинительное заключение по делу 43-летнего местного жителя.
По данным следствия, в ноябре 2022 года один из основателей и главный инженер кооператива «Кедр» передал инспектору Ростехнадзора через посредников взятку в размере 35 тысяч рублей. За эти деньги он надеялся ускорить процесс подписания акта приёмки объекта газораспределительной системы.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что 100% износа водопровода выявили в одном из поселков Новосибирской области.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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