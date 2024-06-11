В Новосибирске капитально отремонтируют 21 объект образования

Более 11,7 млн руб. в каждом образовательном учреждении направлены на обновление школьной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В 2024-2025 году на капремонт школ в городе выделено более двух млрд рублей. Работы финансируются по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках госпрограммы «Развитие образования».

За два года капитально обновят здания школ № 77, 58, 84, 85, 109, 32, 147, 128, 36, 73, 111, 78, 20, гимназий № 13, 16, 8, 14, лицея информационных технологий и лицеев № 12, 126, 128.

При этом к ремонтным работам в гимназии № 13 и школе № 77 приступили еще в феврале. С тех пор обновили крыши, спортзалы, электрику и отопление. В начале лета в гимназии приступили к ремонту пищеблока. Помимо этого, остаётся отремонтировать фасад здания.

Между тем, весной стартовал ремонт помещений начальных классов в техническом лицее № 128 и спортзала в гимназии № 8.

А с 1 июня ремонт ведется во всех заявленных объектах образования. В частности, рабочие заменяют системы отопления и противопожарной защиты, электрику, окна. Ремонтируют кровли, пищеблоки, спортзалы, кабинеты и коридоры.

Ожидается, что работы будут продолжаться до августа 2025 года.

По сведениям пресс-службы мэрии города, обновленные школьные помещения также оснастят новым оборудованием. Более 245 млн руб. потрачены на мебель для предметных кабинетов, аппаратуру для детских теле- и фотостудий, оборудование для спортзалов и серверных, интерактивные панели и школьную мебель.

Отмечается, что приёмка отремонтированных школ будет осуществляться при участии родительской общественности.