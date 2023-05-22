Налог на интернет-трафик может стать обязательным

В Минцифры РФ хотят сделать плату интернет-сервисов операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика обязательной, пишет «Ъ» со ссылкой на «Стратегию развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 гг.».

При этом требование не коснется «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники», сервисов «Яндекса», а также видеохостинга Rutube, чего нельзя сказать о YouTube и онлайн-кинотеатрах.

По мнению участников рынка, прежде всего такая инициатива направлена на взимание платы с зарубежных сервисов, таких как Google, YouTube и WhatsApp. Ведь российские провайдеры, не состоящие в реестре ОРИ, уже производят отчисления за услуги операторов связи.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, в свою очередь выразил уверенность, что законодательного механизма для осуществления вышеуказанной инициативы не существует, и создать его вряд ли возможно.

Вместе с тем, попытка добиться отчислений от иностранных компаний может, как следствие, привести к разрыву сотрудничества с ними. А это уже чревато немалыми проблемами, так как полноценных аналогов в стране пока не существует, заключил эксперт.

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