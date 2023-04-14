Цифровой паспорт могут разрешить использовать вместо оригинала

Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предъявление сведений в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения «Госуслуги» приравнивается к предъявлению оригиналов таких документов.

В пояснительной записке отмечается, что российское правительство определит ситуации, когда можно предъявлять электронные документы. А сами проекты нормативных правовых актов, которые будут регулировать использование электронного паспорта, пройдут процедуру согласования с МВД России и ФСБ России.

В Минцифры пояснили, что такой механизм можно будет применять в простых жизненных ситуациях, например, при покупках в магазине, при посадке на поезд, для получения госуслуг в МФЦ.

— Цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин распорядился до 1 мая подготовить проект указа, который определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо паспорта.

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