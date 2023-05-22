«У Дискуса все засекречено, словно это военная операция»: в мэрии не понимают, сколько пайщиков вложили деньги в квартиры застройщика

Оперативный расклад

С графиком сдачи строящихся домов ГК «Дискус» в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» ознакомились депутаты городского совета Новосибирска. По самым радужным планам чиновников, достроить и сдать уже начатые объекты можно, если придерживаться разработанной дорожной карты. Другой вопрос — сколько домов, в которые вложились пайщики, еще не начали строить.

ГК «Дискус», не так давно попадавшая под прицел правоохранительных органов, в Новосибирске работает с 2004 года. По данным департамента строительства и архитектуры мэрии, к 1 января 2023 года застройщик сдал более 1 млн квадратных метров жилья в Октябрьском и Кировском районах. Сразу после возбуждения уголовного дела в отношении главы ГК «Дискус» и депутата городского совета Новосибирска Алексея Джулая в апреле 2023 года экстренно были введены сразу 53 многоквартирных дома в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский». Часть домов еще возводится, а некоторые существуют лишь в проекте.

По данным департамента строительства мэрии Новосибирска, в микрорайоне «Просторный» ГК «Дискус» были выданы 92 разрешения на строительство. Работы по 6 корпусам еще не начаты (В мэрии МКД «Дискуса» не называют домами. — Ред.). Возведены 86 жилых корпусов, 82 из них уже введены в эксплуатацию.

— Еще 4 корпуса на этом жилом массиве построены, 2 из них заселены. В настоящее время на них готовятся документы для получения заключения Госархстройнадзора. Готовность оставшихся 2 корпусов — 97-98%. Необходимы еще работы. Это около 30 млн рублей. После этого будет рассматриваться их ввод в эксплуатацию, — рассказал на заседании комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска заместитель мэра, руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

В Октябрьском районе дела обстоят хуже. На «Плющихинском-2» «Дискусу» были выданы 63 разрешения на строительство. Построен 21 жилой корпус, введены из них 20. 19 зданий сейчас находятся в разной стадии готовности. Коробки построены. Где-то идут работы по фасаду, где-то — по прокладке сетей.

— На оставшихся территориях либо котлован, либо не приступил застройщик к строительству. Застройщиком подготовлен график производства работ. Приоритетные — 4 объекта в Кировском районе. Помесячно определен объем работ по 19 объектам, которые находятся в разной стадии строительства, — говорит Кондратьев. — По нашим данным и данным Минстроя области, есть территории, по которым приняты денежные средства, по ряду объектов есть проблемы с просадкой рельефа. Идет работа, чтобы изменить локацию объекта и приступать к строительству.

На сколько домов перечислили деньги пайщики (в случае с «Дискусом» речь не идет о ДДУ, а именно о паевых взносах), по словам чиновника, неизвестно.

— Информация противоречивая. У «Дискуса» все засекречено, словно это военная операция. Мы точно знаем, что по 9 непостроенным объектам заключены договоры паевого накопления. Там в каждом около 100 квартир. Мы пока не понимаем подтверждения финансирования этих объектов, поскольку документы все в Следственном комитете в рамках уголовного дела. Пока мы понимаем, что люди есть, — сообщил заместитель мэра Новосибирска.

— На сегодня есть 19-20 корпусов, которые находятся в разной стадии готовности. Один корпус — это 100 человек. 20 корпусов — это 2000 человек, которые находятся в ожидании квартир. И если объекты не будут введены в эксплуатацию, то людям не составит труда через суд признать себя дольщиками, — уверяет Кондратьев.

Недоплатили или переплатили?

Несмотря на то, что юридически покупатели квартир являются пайщиками, в случае заморозки строительства они могут стать обманутыми дольщиками. По словам Алексея Кондратьева, прецеденты такие в Новосибирске уже были. Например, клиенты «ПТК-30», которые заключали предварительные договоры и договоры займа, пополнили реестр обманутых дольщиков областного министерства строительства — такое решение вынес суд.

Напомним, что СКР по Новосибирской области сейчас расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее прокуратура региона сообщала, что «препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, ввиду невозможности внесения ПЖСК платы за технологическое присоединение».

— Проблема в этих домах в том, что не были урегулированы отношения с «Горводоканалом». Он не выдавал технические условия на эти объекты. Как поступала компания «Дискус» — 33 дома на «Просторном» самостоятельно подключили к сетям, которые были построены и урегулированы с «Горводоканалом». «Дискус» считает, что объем купленной воды и стоков с лихвой был осуществлен на первых домах, что были введены в эксплуатацию. Так было и на «Плющихе-2». Сети все были построены для «Плющихи-1». Компания к своим сетям подключила все эти объекты. Мы в апреле предполагали зайти в судебный процесс. Но было получено представление прокурора в адрес мэрии Новосибирска, нам был предписан ввод объектов в эксплуатацию, — объяснил чиновник.

Точную сумму убытков Алексей Кондратьев назвать затруднился, но сообщил, что средства, которые стали предметом спора, были заложены на инвестиционную программу по замене сетей в Новосибирске:

— Эти суммы обозначены. Обращения о ликвидации этого дефицита есть. «Дискус» и «Горводоканал» этот спор сейчас увели в сторону, но «Горводоканал» считает, что ему недоплатили, а «Дискус» считает, что они переплатили.

Кроме финансовой составляющей, обнаружилась еще одна причина для спора. Дома в микрорайоне «Плющиха-2» должны быть подключены к новому коллектору на улице Московской. Однако строительная компания самостоятельно произвела подключение к сетям на улице Лазурной.

— Чтобы избежать внештатных ситуаций по этому объему стоков, «Горводоканал» ведет проектирование коллектора, который будет разгружать этот массив и не только. Проект коллектора будет завершен в 2024 году. «Горводоканал» озвучил объем финансирования работ по строительству коллектора. Вопрос по сумме, но ПСД еще не завершена, — сообщил Алексей Кондратьев.

— Мы выкупали квартиры (У ГК «Дискус» — Ред.) для расселения ветхого фонда, потому что по цене ни один застройщик не мог такие условия предложить. К квартирам претензий не было. У людей спрашивали, почему их не смущала цена по 32-33 тысячи рублей за квадратный метр. В едином порыве говорили: «Вы нашего застройщика не трогайте, он единственный, который нам обеспечил такую цену, а вот вы недоработали», — признается Алексей Кондратьев. — Сложно на человека (на Алексея Джулая. — Ред.) влиять было во время строительства. Только силовые действия приводили к какому-то результату.

Кроме того, городской бюджет ожидают расходы на благоустройство новых микрорайонов, дороги, транспорт. Где-то нужно искать деньги на детские сады и школы.

Судя по графику строительства оставшихся домов ГК «Дискус», в Кировском районе 2 корпуса планируется сдать в начале лета, еще 2 — этой осенью. В мэрии надеются, что 19 домов в Октябрьском районе будут достроены и сданы до конца 2023 года.

Отметим, что Алексей Джулай на заседании комиссии горсовета по градостроительству не присутствовал, хотя входит в состав комиссии и его присутствие ожидалось, судя по табличке на местах для депутатов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в кратчайшие сроки.