Налоговая банкротит компанию по доставке роллов и суши в Новосибирске

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Ресторан Шеф Ланч». Об этом свидетельствует сайт судебной картотеки. Заявление поступило в суд 30 октября. Информация о причинах обращения не указано, сумма требований составляет 846 858,15 руб.

Дата заседания пока не назначена.

По данным Seldon Basis, ООО «Ресторан Шеф Ланч» создано в декабре 2018 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредителем компании является Ирина Казакова, директором — Сергей Тетюшев. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 9,1 млн рублей (в 2021 году — 53,4 млн рублей), чистая прибыль — 4,6 млн рублей ( в 2021 году — 8,3 млн рублей).

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