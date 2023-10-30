Новосибирец обнаружил на своем счету 1 миллиард рублей

Обладатель двух кредиток «МТС-банка» из Новосибирска неожиданно обнаружил 1 миллиард рублей на одном из своих счетов. Однако карты оказались заблокированы. Об этом сообщает НГС.

Общая сумма на картах не превышала 250 тысяч рублей. Однако в один момент Станислав обнаружил там миллиард. А затем начался личный ад для Станислава. Он на протяжении почти двух недель вел переговоры с сотрудниками банка, которые ссылались на техническую ошибку. Даже после письма из банка, где было сказано, что проблема решена, карты все равно были заблокированы.

Проблема решилась только после обращения в банк журналистов, которые попросили сотрудников прокомментировать ситуацию. Миллиард как ветром сдуло, а карты снова заработали.

― Мне также намекнули на то, чтобы я как-то урегулировал свое взаимодействие со СМИ, то есть отказался от публикации, ― поделился Станислав.

Сейчас мужчина намерен подать в суд на компенсацию морального вреда.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» отсудил 200 тысяч рублей за незаконную продажу мерча.