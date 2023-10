На обувной фабрике «С-теп» в Новосибирской области введена процедура банкротства

В отношении обувной фабрики «С-Теп» (входит в OR Group), расположенной в городе Бердске Новосибирской области, ввели процедуру наблюдения. Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Соответствующее решение Арбитражный суд Новосибирской области принял по требованию Сбербанка.

— Признать обоснованным заявление ПАО Сбербанк в лице филиала – Сибирский Банк ПАО Сбербанк о признании должника – ООО «Фабрика С-Теп» несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении должника – ООО «Фабрика С-Теп» процедуру банкротства – наблюдение, — говорится в определении суда.

Согласно документу, долг фабрики перед банком превышает 1,3 млрд руб.

— Включить требование ПАО Сбербанк в размере в размере 1 301 260 939, 85 рублей, в том числе 1 301 260 939, 85 рублей – основного долга, в реестр требований кредиторов должника – ООО «Фабрика С-Теп», с отнесением в третью очередь удовлетворения. — говорится в документе.

Временным управляющим утвержден Владимир Елизаров — член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» (ААУ «СЦЭАУ»). Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 9 апреля 2024 года. Отмечается, что кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней. 13 ноября 2023 года реестр требований кредиторов будет закрыт.

Изначально иск о признании несостоятельным фабрики «С-Теп» в октябре 2022 года в суд направило частное охранное предприятие «Брест Плюс» из-за просроченного кредита в размере 837 080 руб. Затем заявления о вступлении в дело о банкротстве подали ВТБ (долг 4,7 млрд рублей), Сбербанк (1,3 млрд рублей) и Промсвязьбанк (долг 1,7 млрд руб). В мае 2023 года Верховный суд России по жалобам Сбербанка и Промсвязьбанка отменил решения нижестоящих инстанций о принятии заявления «Брест плюс» и определил вернуть заявление. В июне Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление ПАО Сбербанк о вступлении в дело о банкротстве.

Фабрика «С-теп» приостановила производство в июле 2022 года. В начале 2023 года заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на ООО «Фабрика С-теп» зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Якобы компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви, пока в небольшом объеме.

По данным Seldon Basis, ООО «Фабрика С-Теп» зарегистрировано ноябре 2011 года в городе Бердске Новосибирской области. Юрлицо входит в холдинг OR Group. Уставный капитал равен 421,9 млн рублей. По итогам прошлого года предприятие показало чистый убыток — 56,9 млн руб. Генеральным директором компании является основатель холдинга Антон Титов, учредителями — ООО «Ор» (около 100%) и ООО «Ор Групп» (менее 0,1%). «Обувь России» приобрела обувную фабрику S-TEP в 2015 году. У компании есть дочернее предприятие — ООО «Эвалинк» (директором компании значится Антион Титов). Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 138,7 млн рублей (в 2021 году —281,3 млн рублей), чистый убыток составил 56,8 млн рублей (в 2021 году чистая прибыль была на уровне 29,5 млн рублей).

OR GROUP (Ранее ГК «Обувь России» — Ред.) входит в перечень системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. В феврале OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что оборудование обувной фабрики S-Tep в Бердске сдали в аренду.