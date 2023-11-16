Налоговая оспаривает сделки Экологии-Новосибирск на сумму более 1,8 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев получил от Федеральной налоговой службы России заявление о признании недействительными сделки бывшего регоператора с ООО «ЭкоТранс-Н» (Обе компании аффилированы с ГК ВИС. — Ред.). Речь идет о произведенных платежах в период с 27 июля по 27 декабря 2021 года. Общая сумма исковых требований 1,839 млрд рублей.

— ФНС просит применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Экотранс-Н» в конкурсную массу ООО «Экология-Новосибирск», — говорится в сообщении управляющего.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В конце 2021 года компания подала иск по поводу самобанкротства. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В ноябре 2022 прокуратура выявила экономически необоснованные расходы регоператора по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб. Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7 % снизить тариф на услугу по обороту ТКО.

В начале 2023 года внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании недействительными трех сделок заключенных бывшим регоператором в апреле, августе и ноябре 2020 года. Сумма каждой составила 15,3 миллионам, 3,7 миллионам и 20,3 миллионам рублей. А также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 4,9 миллионов рублей. Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о взыскании с министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области более 291 млн рублей за расторжение концессионного соглашения. Истцом выступает ООО «Экология Новосибирск». Очередное заседание по этому делу пройдет в декабре 2023 года.

Кроме того, в сентябре 2023 года Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области потребовала признать банкротом ООО «Экотранс-Н». Исковые требования —более 1,4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Арбитражном суде начали рассматривать дело по иску «Экологии-Новосибирск» к МинЖКХ.