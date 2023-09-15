В Арбитражном суде начали рассматривать дело по иску «Экологии-Новосибирск» к МинЖКХ

В Арбитражном суде Новосибирской области прошло предварительное заседание по делу о взыскании с министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области более 291 млн рублей за расторжение концессионного соглашения. Истцом выступает ООО «Экология Новосибирск».

Судебное разбирательство по делу перенесено на 3 октября. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, а также ООО «Строительные и Ремонтные Технологии».

Напомним, конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев в июле подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона 291 968 196 рублей.

О расторжении концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск» губернатор области Андрей Травников объявил 19 мая 2022 года. По расторгнутой концессии предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет по строительству двух мусорных полигонов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. В новом конкурсе ГК «ВИС» участие не принимала, но на оба тендера заявилась оренбургская компания ООО «Орбита».

Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. Причиной стало отсутствие у предприятия банковской гарантии. В марте этого года компания была признана банкротом.

Ранее редакция сообщала, что МинЖКХ Новосибирской области предъявили иск на 290 млн рублей.