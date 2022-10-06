Налоговая служба напомнила новосибирцам о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

Управление федеральной налоговой службы (УФНС) напоминает, что срок уплаты физлицами имущественных налогов за 2021 год истекает 1 декабря 2022 года.

Налоговое уведомление может быть передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физлиц или направлено по почте заказным письмом, сообщили в ведомстве.

Также получить налоговое уведомление можно в бумажном виде под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ. Для этого нужно подать заявление о выдаче налогового уведомления. Пользователи, которые завели личный кабинет налогоплательщика, налоговые уведомления по почте больше не получат. Исключением являются лица, которые уведомили налоговые органы, что им нужен бумажный документ.

Кроме того, налоговые уведомления не получат владельцы имущества, которые имеют право на налоговые льготы, налоговые вычеты, а также лицам, у которых общая исчисленная сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Уточняется, что налоговые уведомления не размещаются на портале Госуслуг, там отразится лишь сумма долга после 1 декабря, если оплата не поступит до этого срока.

— Новосибирцы, которые не получили налоговое уведомление за период владения в 2021 году налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, могут направить заявление об этом через личный кабинет налогоплательщика, а также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» или обратиться в любую налоговую инспекцию, — пояснили в региональном УФНС России.

Уплатить налоги можно через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Если оплачивать онлайн неудобно, это можно сделать по платежным документам – через кассы и терминалы кредитных учреждений, в офисах «Почты России».

Важно отметить, что на сайте ФНС России можно через сервис «Уплата налогов за третьих лиц» заплатить за родственников, если есть такая необходимость.