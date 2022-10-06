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Вынесен приговор в деле о вечеринке со смертельным исходом

  • 06/10/2022, 17:11
вечеринка со смертельным исходом
Она проходила в ночном клубе «Walter garage party» Академгородке в феврале 2020 года.

В Новосибирске Советский районный суд вынес приговор в отношении 3 новосибирцев: Антона Шматова, Данилы Одинцова, Владимира Понуровского. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года двое мужчин (Антон Шматов и Данил Одинцов) с согласия заместителя директора по общим вопросам ФГУП «ЖКХ ННЦ» (Понуровский) организовали ночной клуб «Walter garage party» в помещении склада строительных материалов по ул. Бульвар Молодежи, 36. При этом им было известно, что на кровле склада находится толстый слой снега (толщиной более 1,5 метров). Мер к очистке кровли от снега они не приняли.

В ночь на 2 февраля 2020 года под тяжестью снежной массы крыша обрушилась на посетителей клуба, в результате один человек погиб, еще пятерым причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Вину частично признал только заместитель директора учреждения, он принял меры к возмещению причиненного потерпевшим ущерба.

Суд приговорил заместителя директора учреждения к наказанию в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, запретив ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Организовавшим ночной клуб двум мужчинам назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы.

Напомним, что постройка, где проходила вечеринка, считалась заброшенной и аварийной. Позже следователи установят, что здание находилось в ведении ФГУП «ЖКХ ННЦ». Накануне вечеринки МЧС предупреждало новосибирцев об опасности скопления большого количества снега на крышах зданий и напоминало собственникам и обслуживающим организациям об обязанностях счищать снег с кровель. После трагедии оперативники сначала задержали двух организаторов развлекательного мероприятия, Данилу Одинцова и Антона Шматова. 19 февраля был задержан вернувшийся с отдыха в Таиланде заместитель директора ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Владимир Понуровский.

 

Ранее редакция сообщала, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу вандалов, разгромивших аэротрубу. 

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : приговор ночной клуб Новосибирска вечеринка со смертельным исходом


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