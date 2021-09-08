Налоговая снова потребовала банкротства новосибирского «Медтехнопарка»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» (ИМТЦ), следует из материалов суда.

Сумма задолженности составляет 2,7 млн рублей. Заявление зарегистрировано 6 сентября текущего года, на данный момент иск не принят к производству.

По материалам картотеки арбитражных дел, в октябре 2019 года ФНС уже инициировала банкротство компании в связи с задолженностью в 2,3 млн рублей. Дело было прекращено в связи с частичным погашением долга.

Как сообщается на инвестиционном портале Новосибирской области, Медицинский технопарк является первым в РФ специализированным технопарком полного цикла для сферы медицины. Он включает в себя центр прототипирования медицинских изделий и технологий и инжиниринговый медико-технологический центр.

Новосибирский Медтехнопарк — первый в России специализированный технопарк полного цикла для сферы медицины. Создан по модели государственно-частного партнерства. Включает центры прототипирования, инжиниринга. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ИМТЦ» в 2020 году получило 5,3 млн руб. выручки и 13,4 млн руб. чистого убытка.