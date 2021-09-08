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У концессионера «отберут» бассейн в Пашино

  • 08/09/2021, 09:13
Автор:
Новости Новосибирска
В то же время очереди из потенциальных инвесторов, желающих довести полуразрушенный объект до ума, в настоящее время не наблюдается.

Бассейн «Дельфин» в поселке Пашино (Калининский район Новосибирска) могут забрать у компании-концессионера ООО «БизнесСервис» и передать на баланс МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта». Такое решение приняла постоянная комиссия горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти.

Рекомендовать департаменту инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства мэрии Новосибирска разорвать концессионное соглашение, говорится в проекте постановления. Данный объект передать на баланс МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта». Предусмотреть бюджетные расходы на экспертизу здания и его охрану на ближайшее время.

Речь идет о концессионном соглашении, заключенном в декабре 2017 года, согласно которому компания-концессионер обязалась провести работы на сумму в 25 млн рублей по реконструкции спортивного объекта еще до конца 2020 года. Как рассказал в ходе заседания комиссии начальник департамента Виталий Витухин, мэрия пошла навстречу концессионеру, отодвинув сроки работ на год, поскольку их темпы явно не поспевали за датой сдачи объекта.

До мая 2021 года на объекте были выполнены следующие работы: подключение к электроснабжению, получены техусловия на подключение к теплоснабжению, смонтирован элеваторный узел, смонтирована система отопления и вентиляции, заменены оконные блоки, сообщил руководитель департамента в своем докладе. Рассмотрев обращение концессионера о продлении срока исполнения работ и учитывая период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, мэрия приняла положительное решение. 28 мая 2021 года заключено дополнительное соглашение: окончание работ должно быть 18 декабря 2021 года.

Однако после заключения соглашения, как показали выездные проверки на объект, там не только фактически не проводились прописанные в соглашении работы, но и самих рабочих не наблюдалось. Кроме того, несмотря на многочисленные требования, концессионер до сих пор не представил ни проектную документацию на паспорт фасада, ни план-график производства работ.

Наш департамент выражает сомнения, что концессионер исполнит обязательства по реконструкции объекта в установленные сроки до 18 декабря, говорит Витухин. Мы ставили своей задачей ни в коем случае не махать шашкой, а буквально носить на руках всех существующих концессионеров и инвесторов. Мы с каждым не менее 2-3 раз встречались, выезжали на объекты, предлагали свою помощь. Из всех существующих, действующих 18 концессионных соглашений, которые перешли к нам и которые мы курируем и ведем дальше, только 2 — самые проблемные. Остальные все решаются.

Отсутствие работ подтверждают и, что называется, непосредственно «на земле».

Мы ездим туда каждые 2 дня, рассказывает депутат Леонид Рыбин (независимый), на округе которого данный объект расположен. Все, что сделано, нужно просто немедленно отрывать, потому что все отсырело. Все стройматериалы, которые концессионер завез, уже непригодны из-за сырости, которая шла из подвала. Я настаиваю на том, чтобы эту концессию разорвать.

В то же время других потенциальных инвесторов, желающих довести данный объект до ума, в настоящее время нет.

Как бассейн «Дельфин» уже не работал 10-12 лет, рассказывает глава Калининского района Герман Шатула. Он был практически остовом здания. Сам концессионер столкнулся с тем, что технические условия не такие, как мы ожидали. Когда концессия заключалась, он единственный, кто вошел в нее. Сейчас из всего объема концессионером сделаны примерно 20%. Непонятны его дальнейшие намерения, потому что он слабо реагирует на наше желание с ним связаться. Для понимания: этот объект в том состоянии, в каком был и в каком находится сейчас, особо никому не интересен, в очереди на него никто не стоит.

Представители компании-концессионера на заседание комиссии не явились, несмотря на приглашения.

По информации мэрии Новосибирска, здание бассейна площадью 850 кв. м было передано в муниципальную собственность в 2012 году. Ранее бассейн принадлежал Министерству обороны России и долгое время не эксплуатировался.

Фото сообщество «Пашино» Вконтакте

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Рубрики : Бизнес Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги :

строительный объект
реконструкция
концессия


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