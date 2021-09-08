У концессионера «отберут» бассейн в Пашино

Бассейн «Дельфин» в поселке Пашино (Калининский район Новосибирска) могут забрать у компании-концессионера ООО «БизнесСервис» и передать на баланс МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта». Такое решение приняла постоянная комиссия горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти.

— Рекомендовать департаменту инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства мэрии Новосибирска разорвать концессионное соглашение, — говорится в проекте постановления. — Данный объект передать на баланс МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта». Предусмотреть бюджетные расходы на экспертизу здания и его охрану на ближайшее время.

Речь идет о концессионном соглашении, заключенном в декабре 2017 года, согласно которому компания-концессионер обязалась провести работы на сумму в 25 млн рублей по реконструкции спортивного объекта еще до конца 2020 года. Как рассказал в ходе заседания комиссии начальник департамента Виталий Витухин, мэрия пошла навстречу концессионеру, отодвинув сроки работ на год, поскольку их темпы явно не поспевали за датой сдачи объекта.

— До мая 2021 года на объекте были выполнены следующие работы: подключение к электроснабжению, получены техусловия на подключение к теплоснабжению, смонтирован элеваторный узел, смонтирована система отопления и вентиляции, заменены оконные блоки, — сообщил руководитель департамента в своем докладе. — Рассмотрев обращение концессионера о продлении срока исполнения работ и учитывая период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, мэрия приняла положительное решение. 28 мая 2021 года заключено дополнительное соглашение: окончание работ должно быть 18 декабря 2021 года.

Однако после заключения соглашения, как показали выездные проверки на объект, там не только фактически не проводились прописанные в соглашении работы, но и самих рабочих не наблюдалось. Кроме того, несмотря на многочисленные требования, концессионер до сих пор не представил ни проектную документацию на паспорт фасада, ни план-график производства работ.

— Наш департамент выражает сомнения, что концессионер исполнит обязательства по реконструкции объекта в установленные сроки до 18 декабря, — говорит Витухин. — Мы ставили своей задачей ни в коем случае не махать шашкой, а буквально носить на руках всех существующих концессионеров и инвесторов. Мы с каждым не менее 2-3 раз встречались, выезжали на объекты, предлагали свою помощь. Из всех существующих, действующих 18 концессионных соглашений, которые перешли к нам и которые мы курируем и ведем дальше, только 2 — самые проблемные. Остальные все решаются.

Отсутствие работ подтверждают и, что называется, непосредственно «на земле».

— Мы ездим туда каждые 2 дня, — рассказывает депутат Леонид Рыбин (независимый), на округе которого данный объект расположен. — Все, что сделано, нужно просто немедленно отрывать, потому что все отсырело. Все стройматериалы, которые концессионер завез, уже непригодны из-за сырости, которая шла из подвала. Я настаиваю на том, чтобы эту концессию разорвать.

В то же время других потенциальных инвесторов, желающих довести данный объект до ума, в настоящее время нет.

— Как бассейн «Дельфин» уже не работал 10-12 лет, — рассказывает глава Калининского района Герман Шатула. — Он был практически остовом здания. Сам концессионер столкнулся с тем, что технические условия не такие, как мы ожидали. Когда концессия заключалась, он — единственный, кто вошел в нее. Сейчас из всего объема концессионером сделаны примерно 20%. Непонятны его дальнейшие намерения, потому что он слабо реагирует на наше желание с ним связаться. Для понимания: этот объект в том состоянии, в каком был и в каком находится сейчас, особо никому не интересен, в очереди на него никто не стоит.

Представители компании-концессионера на заседание комиссии не явились, несмотря на приглашения.

По информации мэрии Новосибирска, здание бассейна площадью 850 кв. м было передано в муниципальную собственность в 2012 году. Ранее бассейн принадлежал Министерству обороны России и долгое время не эксплуатировался.