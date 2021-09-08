Управляющая компания ПЛП получит 52 млн рублей «на функционирование»

Минэкономразвития Новосибирской области провело отбор управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в для предоставления субсидий из областного бюджета. Заявка поступила только от АО Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк». Ведомство приняло решение предоставить управляющей компании субсидию в размере 52 миллиона рублей. Средства пойдут на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием управляющей компании.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» 4, 4 млрд рублей. Выручка компании в 2020 году составила 267 млн руб (в 2019 году — 273,7 млн руб), чистый убыток — 150 млн руб (в 2019 году чистая прибыль — 41 млн руб.). Собственник компании — АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (99,9%).

ПЛП создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области». В ноябре 2015 года Промышленно-логистический парк получил сертификат соответствия Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования». ПЛП находится в 12 км от Новосибирска. Общая площадь ПЛП — 1059 га, а с учетом территории перспективного развития 2000 га. Территория парка разделена на три площадки — «А», «Б» и «В». Площадки «А» и «Б» отведены под реализацию промышленных и логистических проектов. На сегодняшний день в ПЛП реализуют свои проекты 25 компаний. Они уже вложили в развитие своих проектов порядка 46 млрд рублей.

В августе 2021 года Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП) и АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» (АО «УК «ПЛП») прошли процедуру аккредитации в Минпромторге России, необходимую для пролонгации включения проекта в реестр индустриальных (промышленных) парков страны. Нахождение в реестре позволяет парку претендовать на меры государственной поддержки. К ним, например, относится субсидия на развитие инфраструктуры, выделение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, налоговые льготы и др.