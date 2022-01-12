НОВАТ заключил контракт на постановку знаменитого балета со своим бывшим худруком

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заключил со своим бывшим худруком контракт на постановку знаменитого балета на музыку Родиона Щедрина.

Владимир Кехман получит 1 миллион 251 тысячу и 94 рубля за «работы по созданию режиссерской постановки и художественной концепции спектакля «Конёк-Горбунок». Контракт был заключен 28 декабря. Обязательства режиссера будут считаться выполненными, когда спектакль представят публике. Сейчас премьера постановки запланирована на 9 апреля 2022 года, говорится в документе.

Кехман будет создавать спектакль «руководствуясь собственным художественным видением», а также «указанием заказчика». Без согласия заказчиков ему нельзя будет привлекать к работе соавторов и заимствовать чужой творческий труд.

И хоть Кехман обязан «лично выполнить работы по постановке спектакля в качестве режиссера-постановщика», ему оплатят не более трех перелетов из Петербурга бизнес-классом (при условии предоставления посадочных талонов). А вот жить режиссер сможет весь период работы в отеле Mariott.

В документе указано, что речь идет о «Коньке-Горбунке» в хореографии Александра Радунского в редакции Михаила Мессерера — той, что идет сейчас в Михайловском театре (премьера состоялась 2 сентября 2021 года).