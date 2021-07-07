Налоговая создает в Новосибирске долговой центр

С 30 августа 2021 года на базе инспекции по Железнодорожному району Новосибирска начнет работать специализированный долговой центр УФНС.

Руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев отмечает, что его деятельность будет состоять из следующих направлений:

— взыскание (урегулирование) задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ;

— инициирование процедур банкротства налогоплательщиков, а также сопровождение процедур внесудебного банкротства граждан;

— проведение мероприятий по уточнению расчетных документов, отнесенных к разряду «невыясненных платежей».

Основная задача долгового центра — повышение эффективности взыскания налоговой задолженности. Для этого планируется использовать стратегию управления долгом, направленную на предупреждение образования долга, побуждение налогоплательщиков к его самостоятельному погашению. Работа долгового центра будет основываться на сборе всей доступной информации о должнике и его финансово-хозяйственной деятельности, анализе этой информации и использовании индивидуального проектно-правового подхода к должнику с учетом модели его поведения.

Помимо ставших уже привычными мер в виде взыскания денежных средств со счетов и взыскания за счёт иного имущества, активно будут применяться альтернативные механизмы, в частности – обращение взыскания на дебиторскую задолженность должника и его имущественные права. Ставка будет сделана на выявление сокрытых должником источников взыскания, за счет которых будет погашена задолженность.

Помимо создания Долгового центра в Новосибирской области в целом будет изменена структура налоговых органов.

— С 30 августа 2021 года структура налоговых органов Новосибирской области будет состоять из управления и 7 подведомственных межрайонных инспекций (в том числе 9 дополнительных офисов и 13 ТОРМ), а также 2 специализированных инспекций (единый регистрационный центр и долговой центр), — сообщил Алексей Легостаев. — Реорганизация предусматривает укрупнение инспекций путем присоединения сельских инспекций к городским. В основе изменений лежит экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков.

Цель реорганизации, подчеркивает руководитель УФНС России по Новосибирской области — совершенствование организационной структуры, централизация административных функций. На месте реорганизованных инспекций сохранится порядок обслуживания налогоплательщиков в операционных залах.