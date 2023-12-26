16 человек попались на незаконных валютных операциях при перепродаже авто в Новосибирске

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 лиц. Они обвиняются в уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

— По версии следствия, в период с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации, расположенной в Новосибирске, совместно с 15 подчиненными работниками организовал покупку авто- и мототехники за рубежом с целью дальнейшей ее продажи, — говорится в сообщении.

Однако перевод денег осуществлялся с нарушением. Таким образом сумма незаконных операций превысила 55 млн рублей. Также дельцы подавали документы в таможню с фиктивной стоимостью автомобиля для того, чтобы снизить размер пошлины. Так они «сэкономили» свыше 56 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура помогла вернуть зарплату работникам Блюдчанского ЖКХ в Новосибирской области.