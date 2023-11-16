«Проходил реабилитацию и увлекался рэпом»: стало известно, кого убила банда подростков в Новосибирске

Малолетние преступники, наводящие ужас на жителей Плющихинского жилмассива, подражая умершему кумиру Тесаку, успели наделать много шума в Октябрьском районе города. Школьники, большинству из которых еще только по 13 лет, возомнили себя чистильщиками и нападали на жертв, кажущимся им недостойными.

7 ноября подростки так вдохновились своими идеями, что совершили сразу два преступления. Напали на иностранца и ограбили его, а затем жестоко расправились с 25-летним парнем.

Свою жертву ребята приметили на улице. Олег* с товарищем, по мнению подростков, искал закладку с наркотиками. Вот тут они и решили его проучить: били молотком по рукам и резали ножом. Происходящее снимали на видео, а затем выкладывали жестокие кадры в своем интернет-канале, чтобы получить одобрение от подписчиков. Мертвого парня случайные прохожие обнаружили спустя несколько дней.

― На теле молодого мужчины были обнаружены 6 ножевых ранений. Возможно, что если бы ему сразу оказали медицинскую помощь, то он смог бы остаться живым, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

По словам друзей, погибший был мирным человеком и никогда сам не провоцировал конфликты.

— Мы познакомились с ним год назад в центре реабилитации. Около двух месяцев мы жили с ним бок о бок в одном доме и каждый день ели за одним столом, он всегда со всеми делился. Парень был жизнерадостный. Потом после центра мы продолжали общаться. Часто созванивались, узнавали друг у друга, как дела. Он устроился на работу, все было хорошо. Вряд ли в день своей смерти он был пьяным, он вообще не пил никогда. У него было одно главное увлечение – рэп. Он его сам сочинял и исполнял, еще занимался спортом, ―рассказала КП-Новосибирск Анна, знакомая Олега.

Известно, что мужчина жил в районе МЖК со своей девушкой. Для нее и родных парня его смерть ― настоящая трагедия.

Подростков, подозреваемых в жестокой расправе над парнем, задержали. Двоих, достигших возраста уголовной ответственности, арестовали и отправили в СИЗО. Еще одного – 13 летнего ― поместили в спеццентр МВД. Остальные участники банды пока проходят по уголовным делам как свидетели. Следователям удалось установить семерых школьников, которые входили в организованную преступную группу. Также установлены новые эпизоды деятельности юных бандитов.

*Имя изменено.