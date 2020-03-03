Налоговая задолженность в Новосибирской области сократилась до 25,8 млрд рублей

Устойчивая тенденция к снижению размера совокупной налоговой задолженности наблюдается в Новосибирской области на протяжении двух последних лет, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области. Отмечается, что за два предыдущих года налоговым органам региона удалось сократить задолженность на 9,7 млрд руб. (на 27%), из которых 3,4 млрд руб. приходится на 2019 год. По состоянию на 01.01.2020 размер задолженности по обязательным платежам составил 25,8 млрд рублей.

— По итогам 2019 года соотношение задолженности к поступлениям (индекс DTI) в Новосибирской области составляет 7,7% – это самый лучший результат за последние годы (к примеру, на начало 2018 года размер его составлял 12,6%). Темпы снижения индекса DTI в регионе выше среднероссийских показателей: за два предшествующих года по России снижение составило 3,2 %, в Новосибирской области – 4,9%, — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом, в 2019 году положительную динамику в снижении задолженности показали все федеральные налоги (на 15%), региональные (на 2,3%) и местные (на 1,4%). Удалось переломить ситуацию по задолженности по страховым взносам – она снижена на 13%.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова среди факторов, способствующих снижению задолженности, отмечает изменившиеся подходы к взысканию задолженности. Налоговые органы в отношении должников сейчас действуют последовательно: от убеждения и других мягких мер воздействия к принудительному взысканию.

— В первую очередь, ведомство направляет должникам требования об уплате налогов и сборов. Если должники – физические лица по-прежнему не исполняют свои налоговые обязательства, налоговые органы направляют работодателям должников письма о том, что конкретные сотрудники не исполняют обязанность по уплате налоговой задолженности. Далее может последовать обращение в суд для взыскания задолженности, налоговая служба может предъявить исполнительные документы к банковским счетам должников для списания средств в счет долга. Кроме того, службой судебных приставов может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника, введено ограничение на выезд за рубеж, — констатировала Наталья Шелехова.

По ее словам, за 2019 год было направлено 502 тыс. требований, 794 руководителя новосибирских организаций проинформированы о налоговой задолженности сотрудников, судебными приставами возбуждено 48 тыс. исполнительных производств, в рамках которых произведен 641 арест имущества, также наложено 36 тыс. запретов на совершение регистрационных действий с имуществом должников.

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