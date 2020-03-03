С 1 апреля неплательщиков за вывоз мусора будут штрафовать

С 1 апреля 2020 года региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области ООО «Экология – Новосибирск» начнет начислять пени за просрочку оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что начисления будут производиться всем категориям потребителей: юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, собственникам жилых и нежилых помещений. Должники получат платежные документы с указанием суммы основного долга и размером пени.

— Порядок начислений установлен действующим законодательством и зависит от ставки Центрального Банка России. Для собственников индивидуальных жилых домов, а также жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме в соответствии с п. 14 ст. 155 ЖК РФ пени начисляются с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, с 91-го дня расчеты производятся в размере 1/130 ставки ЦБ РФ, — говорится в сообщении. — Для собственников нежилых зданий, сооружений и иных объектов сумма неустойки установлена на уровне 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

По словам генерального директора ООО «Экология – Новосибирск» Ларисы Анисимовой, право начисления пени неплательщикам предусмотрено федеральным законодательством.

— Региональный оператор не применял штрафные санкции в течение первого года работы, поскольку отрасль только выстраивалась. – подчеркнула она. – Несвоевременная оплата влияет на устойчивое функционирование и развитие регионального оператора, а также качество предоставляемой услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, так как более 95% тарифа – это расходы на транспортирование, захоронение и обработку отходов.

В компании напомнили, что плату за коммунальную услугу необходимо вносить ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим. В ином случае начисленная сумма считается задолженностью и на неё будут начислены пени за каждый день просрочки платежа вплоть до полного погашения задолженности.

Фото редакции