«Спецавтохозяйство» осваивает сортировку ТКО

— Мы запустили в тестовом режиме две мобильные установки по сортировке твердых коммунальных отходов. Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год. Это примерно 10% отходов, которые поступают к нам ежегодно, — рассказал в ходе пресс-тура на предприятие директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.

Мусоросортировочные установки «Спецавтохозяйство» закупало в Екатеринбурге. Общий объем инвестиций — 15 млн рублей. По словам Зыкова, пока компания станет отсортировывать полиэтилен низкого давления, алюминиевую банку, гофрокартон, стекло, ПЭТ и др. Отсортированные фракции будут продаваться на рынке как вторичные материальные ресурсы. Он подчеркнул, что это лицензируемый вид деятельности, тарифы на который определит областной департамент по тарифам.

Площадка, установленная на предприятии, позволяет нарастить мощность линии сортировки отходов и создать крупнейший в правобережной части города объект переработки отходов производства и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время разговора с журналистами добавил, что в городе в сутки образуется около тысячи тонн твердых коммунальных отходов.

— Объем извлекаемых полезных фракций на установках МУП «САХ» зависит от качества работы сортировщиков и может колебаться от 7% до 15%, то есть в среднем составляет около 10%, — говорит мэр. — Для Новосибирска это большое достижение в решении проблемы сортировки мусора. Напомню, еще недавно даже 7% считались очень хорошим результатом. И это при том, что сегодня недостаточно развита инфраструктура переработки этого сырья. Даже при отборе 10% от всего объема ТКО в городе еще не хватает предприятий, готовых его принять. В результате часть фракций, которые будут образовываться после переработки, «Спецавтохозяйство» планирует продавать в другие регионы, так как в Новосибирске нет компаний, способных взять их на переработку. Уже заключены соответствующие договоры поставок.

Локоть напомнил, что во многих странах мира утилизация ТКО является доходным бизнесом, включающим в себя сортировку, переработку и запуск во вторичное обращение отходов потребления, а также снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

МУП «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году, входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности (Гусинобродский и Левобережный полигоны). Ранее сортировка таких отходов проводилась на объекте вручную, без использования средств автоматизации.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области