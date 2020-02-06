«Скандиа.Новосибирск» и жители Кедрового не поделили территорию

Этажность новых зданий на территории поселка Кедровый стала основным камнем преткновения между деволоперской компанией ООО «Специализированный застройщик «Скандиа.Новосибирск» (10 лет назад проект начинала реализовывать ООО ИСК «Русь», которая продала участок новому застройщику. — Ред.) и местными жителями. Для завершения проекта, кроме уже имеющихся двух девятиэтажек, застройщик планирует построить в Кедровом три дома переменной этажности в 6-8 этажей и две доминанты в 14 этажей. По информации компании, сейчас плотность заселения поселка недостаточна для полноценного развития его территории, создания инфраструктуры — социальных, спортивных объектов, привлечения общественного транспорта. При этом, как рассказал в комментарии Infopro.54 директор «Скандиа.Новосибирск» Александр Говоров, в поселке в пешей доступности нет ни соцобъектов, ни ритейла, а ближайшая остановка общественного транспорта расположена на значительном расстоянии от Кедрового.

— Наш проект предусматривает, в частности, создание детского сада на первом этаже дома, кафе, фитнес-центра, коммерческих помещений, куда смогут зайти сервисы (химчистка, парикмахерская), — говорит собеседник редакции. — Это хорошее жилье современного типа, отвечающее всем потребностям людей. Предполагаются хорошие материалы, благоустройство, дворы без машин. Чтобы район развивался в этом направлении, нужна плотность населения, которая сейчас отсутствует. Из-за этого управляющая компания работает в убыток, как и котельная, поставляющая тепло.

Как рассказывает директор компании, этажность объектов была снижена с первоначальных 10-14 этажей для домов и 17 этажей для доминант по результатам встреч с местными жителями. При этом, как отмечает Говоров, генплан Новосибирска предусматривает возможность появления в поселке 16-этажной застройки.

В настоящее время компания уже проинвестировала в проект около 30 млн рублей на изыскания, подготовку ПСД, проведение экспертизы, создание офиса продаж. Суммарно расходы на весь проект составят более 1,5 млрд рублей.

При этом в «Скандиа.Новосибирск» сообщают о неконструктивном поведении жителей Кедрового. Первый раз, как рассказывает Александр Говоров, проблемы возникли на встрече в декабре 2019 года, когда застройщик презентовал свой проект. Второй раз — во время публичных слушаний, состоявшихся в администрации Центрального округа Новосибирска в январе 2020-го. Как следует из видеозаписи, предоставленной компанией, модератор встречи периодически делал замечания отдельным ее участникам. В какой-то момент едва не дошло до рукоприкладства, когда одного из выступавших, превысившего регламент, едва ли не силой пытались вытолкнуть из-за трибуны.

— 30-40 человек пытались сорвать встречу, — комментирует итоги слушаний Говоров. — Это больше похоже на шантаж. Кто за этими людьми стоит, я даже предположить не могу. Будучи квалифицированным девелопером, которого ООО ИСК «Русь» (начинавшая работу на площадке) выбрала в качестве преемника, мы заходим на площадку, и нам такие палки в колеса ставят. Для нас это нетипичная ситуация. Мы готовы встречаться, разговаривать с населением, идти на встречу. Напомню, мы уже пошли на понижение этажности, чтобы не провоцировать конфликтную ситуацию. Возможно, на этот участок претендовал кто-то другой, кто сейчас развивает конфликт. Будем отстаивать свои интересы, в том числе в судебном порядке.

О законности действий девелопера говорят и в строительной компании «Русь».

— С 2007 года генплан Новосибирска не корректировался, — сообщает представитель ООО ИСК «Русь» Юлиана Дорошкевич. — Все строили по действовавшим в то время правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), иной возможности не имели. При таком раскладе можно говорить о том, что у нас весь город построен незаконно. Концепция «Кедрового» изначально предусматривала многоэтажное строительство в 9-10 этажей на последнем земельном участке, где также планировалось построить магазин, детсад и спортивные центры. Это было одним из условий, когда мы получали земельный участок.

Как считают в «Руси», иное развитие ситуации в мегаполисе сейчас уже невозможно. В связи с развитием Новосибирска, Кедровый в перспективе окажется в центре города.

— Кедровый — уже не окраина города, от него до Красного проспекта около 400 метров, — говорит Дорошкевич. — Люди живут в малоэтажной застройке фактически в центре. Это нецелесообразно. Мы поддерживаем застройку в 9-10 этажей с плотностью до 400 человек на гектар — и соответствующие предложения внесли в генплан города.

В свою очередь, как следует из выступлений жителей «кедровских» таунхаусов на слушаниях, уплотняться ради будущих соседей из высоток они не готовы.

— Мы надеялись, что нас не будут окружать многоэтажки, — говорит житель поселка Андрей Миленький. — Застройщик ранее анонсировал строительство небольшой этажности. Архитектура Новосибирска и так сейчас представляет из себя спорный вопрос. Жилья построено достаточно, пора уже разборчиво относиться к его качеству, плотности и уместности. Этот проект — варварский по отношению к жителям малоэтажной застройки. Мы специально уходили от многоэтажных районов, автомобильного хаоса, высокой плотности населения, покупая и строя дома в Кедровом.

Другой аргумент против строительства, озвученный на встрече местными жителями, касался и без того загруженных дорог и отсутствия необходимой дорожной инфраструктуры.

— Сколько нужно времени, чтобы выехать с улицы Легендарной на улицу Кедровую? — обратился к инициаторам проекта еще один «кедровец» Павел Спирин. — Вы хотите разместить в поселке дома по 14 этажей. Это примерно 2 тысячи автомобилей. Сейчас в Кедровом живут около 300 семей — это около 300 автомобилей. Другого транспортного узла, чтобы выехать оттуда, нет. Как несколько тысяч автомобилей будут выезжать из поселка по одной ветке?

О транспортном коллапсе говорят и соседи Кедрового.

— К Кедровому прилегают два поселка, где проживают люди, у которых семьи, машины и одна на всех улица Легендарная, по которой въезжаем и выезжаем, — говорит житель одного из таких поселков Алексей Попович. — Мы предлагаем этот участок перевести в четырехэтажную застройку. Увеличение численности людей несомненно повлечет за собой увеличение численности автотранспорта, а застройщик предусмотрел лишь 300 парковочных мест. Даже по самым оптимистичным подсчетам, около 700 машин останутся на улице и займут 3,5 км под парковку. Изменение до 4 этажей хотя бы уменьшит количество людей, плотность застройки и количество транспорта.

Свои претензии противники строительства уже высказали в обращениях к минстрою области и прокуратуре.

— Когда застройщик говорит, что сохранит концепцию, он лукавит, — считает один из них Николай Сурков. — Изначально декларировалось, что в поселке будет вестись малоэтажное строительство. Это было зафиксировано на сайте застройщика. Мы не против завершения концепции Кедрового. Мы не против того, чтобы там велось строительство. Но мы против того, чтобы там построили «китайскую стену». Мы обращались в прокуратуру, минстрой. Либо мы продолжим узаконивать нарушения путем внесения изменений в генплан, либо мы оставим генплан без изменений.

На стороне общественников выступил и депутат горсовета Новосибирска Олег Шестаков, округ которого расположен в Заельцовском районе Новосибирска.

— Нельзя допускать в поселке многоэтажную застройку, — сказал депутат на слушаниях, обращаясь к общественникам. — Если есть возможность, нужно ликвидировать, убрать из ПЗЗ пункт, допускающий строительство восьми-, а то и шестнадцатиэтажных отдельных зданий. Думаю, мнение жителей здесь будет ключевым. Но хотел бы подсказать важную информацию: решение по генплану города будет приниматься Советом депутатов Новосибирска в июне. У меня к вам предложение: напишите обращения ко всем 50 депутатам, чтобы вас поддержали и услышали. Вы вкладывали свои инвестиции в строительство таунхаусов не для того, чтобы жить в таком районе.

Эксперты, принимавшие участие во встрече, напротив считают, что этажность проекта, предлагаемого компанией-девелопером, допустима. Более того, рост плотности населения имеет ряд положительных для развития города моментов. В частности, по мнению члена архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска Сергея Ганжи, это сможет повысить рентабельность общественного транспорта.

— Чем меньше плотность населения, тем менее рентабельным становится общественный транспорт, — говорит эксперт. — Так как во всем мире концепция развития крупных мегаполисов направлена на развитие общественного транспорта, то уменьшение плотности застройки на этом вопросе скажется негативно. Рекомендую принять для поселка категорию многоэтажного строительства максимум до 14 этажей.

О допустимости такой этажности для Кедрового говорит и главный архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин.

— В микрорайоне Кедровый есть участок, свободный от застройки, — сообщает архитектор. — Он предусмотрен как зона среднеэтажной жилой застройки до 8 этажей. Возможны отдельно стоящие дома до 16 этажей.

С коллегой не согласен председатель Новосибирского отделения Союза архитекторов России Владимир Пискус.

— Я тоже житель Кедрового, — говорит Пискус. — Когда я увидел то архитектурное решение, которое предлагает «Скандия», меня это обеспокоило и возмутило. Наш город уже утопает в высотках, нарушающих ранее выданное комплексное решение. А по Кедровому никакого комплексного решения попросту нет. Застройщику важно заработать большие деньги. Проектная организация, видимо, какой-то ранее запроектированный объект просто бездумно поставила в нашу площадку. Мне очень неприятно за своих коллег-архитекторов, решающих таким образом градостроительные проблемы города Новосибирска.

В настоящее время, как сообщили редакции Infopro.54 в «Новосибирск.Скандия», компания ждет решения от мэрии Новосибирска.

— Мы в этом городе для того, чтобы его улучшать и строить долгосрочные отношения, — говорит Александр Говоров. — Налоги заплатим в Новосибирске, предоставим людям рабочие места, покупателям — хорошие квартиры. Если мэрия заинтересована в развитии города, она нас поддержит. Мы работаем полностью в правовом поле. Некоторые ссылаются на генплан 2007 года — и там эта зона была предусмотрена под малоэтажное строительство до 4 этажей. Генплан не менялся, но зоны могли уточняться через изменения ПЗЗ. Напомню, по Кедровому проходили публичные слушания, и документация была изменена под многоэтажное строительство. Именно поэтому на этой территории уже стоят девятиэтажные дома.

Фото из группы ЖК Кедровый. Новостройки Новосибирска, ВКонтакте