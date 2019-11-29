Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Акцент на 4G

— Дмитрий, какова динамика роста вашего бизнеса по зонам макрорегиона Сибирь в 2019 году?

— Мы стабильно растем в каждом из регионов сибирского округа. Связываем это с масштабными проектами компании по строительству сети 4G, которые в этом году реализуются во всех регионах Сибири. К примеру, в Омске в этом году мы практически утроили объемы строительства (по сравнению с предыдущими годами), причем реализовать такое масштабное строительство нам удалось за полгода. В Новосибирской области полностью покрыты сетями 4G уже более 500 населенных пунктов. 93% жителей области могут использовать наш высокоскоростной интернет. С начала года мы вывели в эфир более 100 базовых станций 4G в малых и удаленных населенных пунктах области. Компания повысила скорость мобильного интернета в Искитиме, Бердске, Чулыме, Тогучине, Болотном, поселке Ордынское, Колывани, Черепаново, в Барабинском, Коченевском и Мошковском районах.

Наша глобальная задача — обеспечить покрытие 4G по всей территории Сибири, где у нас есть голосовая связь. Мобильный интернет перестал быть чем-то необычным, это базовая услуга. Поэтому он должен быть. Желательно везде и всегда.

— Наблюдаете ли вы появление новых трендов в потреблении мобильного интернета в округе? Есть ли дифференциация трендов по городам Сибири?

— Основной тренд — рост потребления мобильного интернета — не меняется уже два-три года. Это связано с увеличением проникновения 4G-устройств на рынок. Что касается изменения структуры потребления трафика, то на этом сегменте в нашей компании мы наблюдаем рост трафика приложений и «тяжелого» контента: музыка, видео, стриминговые сервисы. В целом по России можно отметить серьезный рост доли людей, пользующихся интернетом только с мобильных устройств. По данным исследования «Омнибус GFK», только мобильным интернетом сегодня пользуются почти 30 млн жителей страны.

Еще один интересный тренд — рост числа пользователей data-услуг в малых городах с населением 10-50 тысяч человек. Там трафик растет заметно быстрее, в процентном выражении, конечно, чем в крупных городах.

«Биржа Tele2 » и 4G+

— Какие продукты и сервисы компании в 2019 году показали максимальную клиентскую динамику в округе? Почему?

— Потребление мобильного интернета с начала года выросло на 45% и продолжает расти. В результате все более востребованными становятся наши услуги и сервисы на базе быстрого мобильного интернета.

Большим спросом у наших абонентов пользуется усовершенствованный сервис «Делитесь гигабайтами» (Запущен Tele2 в октябре 2018 году. — Ред.). Мы предложили абонентам возможность делиться гигабайтами не только с абонентами своего региона, но и с клиентами Tele2 по всей стране. Сервис позволяет передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам Tele2 бесплатно. При этом оператор не ограничивает число клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами. Органичным продолжением этой истории стала «Биржа Tele2».

— Каковы первые итоги проекта? Сервис изначально был весьма оригинальным и интерес рынка к нему был предсказуем…

— Сегодня на нашей «Бирже Tele2» торгуют уже миллионы абонентов. Кто-то делает тестовую покупку или продажу, кто-то постоянно размещает лоты. «Биржа Tele2» дает нашим абонентам полную свободу использования своего тарифа. Сервис для клиентов бесплатный.

— А если проанализировать отклик клиентов в Сибири на технологию 4G+: повлияла ли она на структуру потребления мобильного интернета?

— LTE остается одним из ключевых драйверов роста нашего рынка. Если говорить про смещение интереса в сторону «тяжелого» контента, то речь идет о видео, стриминговых сервисах, музыке. Я уже говорил о росте трафика передачи данных. Так вот, весь этот прирост обеспечили сети 4G. Можно сказать, что три четверти всего нашего трафика приходятся на сети 4G. Трафик в сетях третьего поколения практически не растет, они сегодня обеспечивают потребности клиентов преимущественно в передаче голоса, а данные идут в 4G.

Я думаю, что существенное влияние в распределении трафика играют еще два фактора: рост на рынке числа устройств с 4G и органическое обновление «парка» телефонов.

Влияние 4G+ (или LTE-Advanced) на объемы потребления оценить сложно. Мы не замечаем такого: только запустили технологию и трафик прыгнул вверх. Агрегация диапазонов — чем и является 4G+ — позволяет повысить максимальные скорости и повысить удовлетворенность клиентов сервисом. Вот это в данном случае для нас важнее роста потребления.

Проекты Tele2 по «другим правилам»

— Идеология Tele2 примечательна большой долей культурно-социальных проектов с высокой локализацией. Какие из проектов, уже реализованных компанией в округе, дали максимальный эффект?

— Самым ярким проектом стал «Онлайн-парк Tele2». С точки зрения влияния на восприятие бренда новосибирцами — это самый масштабный проект 2019 года. С 21 июня по 20 августа в «Онлайн-парке», который работал на набережной Оби в парке «Городское начало», побывали 25000 новосибирцев и гостей города. За два летних месяца состоялись 48 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, а также 54 специальных мероприятия. Мы рассматриваем возможность включить в формируемый на 2020 год календарь мероприятий ряд проектов, аналогичных «Онлайн-парку».

Также отмечу, что в 2019 году мы подписали соглашение с Томским государственным университетом о реализации совместных научно-технических и прикладных проектов в сфере образования. Я не исключаю, что практику взаимодействия с крупнейшим вузом в Томске мы потом тиражируем и в другие регионы своего присутствия.

— Что за «Спичка»? И по каким принципам формируется этот «лекторий Tele2»?

— Наш проект «Спичка» открыт для всех желающих. Это возможность пообщаться с интересными людьми, задать вопросы и получить на них ответы. Лучше всего его описывает формулировка «блогерский лекторий». Он ориентирован на молодых, прогрессивных людей, для которых важны самореализация и общественная польза. Представители поколения Z родились в эпоху развития интернет-технологий, их образ жизни, учеба, работа тесно связаны с цифровой средой. В его рамках успешные представители местных сообществ готовы делиться с аудиторией секретами мастерства и тем, что наполняет их жизнь смыслом. В списке выступлений — только актуальные, полезные темы и советы, которые можно использовать для личного успеха и улучшения мира вокруг себя. У нас уже прошли три лекции, где выступали экс-создатель digital-агентства Houston Даша Шевелева (уже более 4 лет работает в сфере SMM) и Алия Аминова — фотограф, основатель авторской фотошколы и инсташколы, она рассказала, как создавать качественный фотоконтент. При выборе спикеров и экспертов мы ориентируемся, в первую очередь, на жителей Новосибирска. Возить «приглашенных звезд» не собираемся.

— Перейдем к «другим правилам» в рознице. Как реализуется ваша коллаборация в фирменной рознице? В каких городах социум наиболее отзывчив на такие коллаборации?

— В июне мы открыли первый в Новосибирске салон связи в коллаборации с сетью кондитерских Kuzina. Digital-корнер открылся на улице Станиславского, 17. В одном совмещенном торговом зале расположены салон связи Tele2 и кондитерская Kuzina. Клиенты салона могут не только получить консультацию специалиста или оплатить услуги связи, но и выпить кофе или перекусить, а посетители кофейни — произвести все операции с номером и счетом, купить мобильное устройство, модный аксессуар к нему, воспользоваться услугами денежных переводов и страхования.

Если говорить в целом про Сибирь, то четыре подобных салона сегодня работают в Томске, digital-корнеры также открылись в Омске и Барнауле. Салоны-кофейни являются отражением нашей стратегии «других правил» в фирменной рознице. Они позволяют нам на новом уровне взаимодействовать с клиентами, повышая уровень удовлетворенности после посещения салона связи. Также проекты в коллаборации повышают эффективность бизнеса каждого из партнеров с помощью кросс-промоушена. Кобрендиговые торговые точки показывают отличные результаты. По опыту Томска мы видим, что количество посетителей в них в среднем на 15-20% выше, чем в классических салонах связи. Мы продолжим развивать проект в Сибири, увеличивая количество совместных точек продаж.

5G — новая реальность

— Можете оценить перспективы технологии 5G в Сибирском федеральном округе?

— На примере Tele2 можно с уверенность сказать, что российские сотовые операторы готовы к развертыванию сетей 5G и их запуску в коммерческую эксплуатацию. Значительная часть устанавливаемого на базовых станциях оборудования — формата 5G-Ready, то есть готова к использованию путем обновления ПО. Кроме того, у всех телеком-компаний есть тарифы специально для передачи данных.

— Какой, по вашим оценкам, будет региональная очередность освоения этой технологии?

— Говорить о «региональной очередности развертывания» рано. В Москве мы развернули тестовую зону 5G на базе коммерческой сети Tele2 с использованием оборудования компании Ericsson. Этот опыт в другие регионы мы пока не тиражируем. Пользовательских устройств с 5G на российском рынке нет, а значит, нет пока и пользователей. Кроме того, без наличия удобных частот сложно строить полноценную коммерческую сеть. Напомню, данные частоты (диапазон 3,4-3,8 гГц) в РФ на сегодняшний день заняты Минобороны и «Роскосмосом».

— Можно ли ожидать, что технология 5G придет в Новосибирск к Международному чемпионату мира по хоккею?

— Новосибирск — один из городов, в котором сети 5G должны появиться до 2024 года. Возможно, тестовые площадки появятся и накануне чемпионата. Вопрос в наличии потребности и возможности использовать наиболее интересный операторам диапазон.

Фотографии предоставлены OOO «T2 Мобайл»