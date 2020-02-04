Налоговые льготы по транспортному налогу получил каждый шестой плательщик налога

Жители Новосибирской области, у которых впервые в 2019 году возникло право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество, могут обратиться в любую налоговую инспекцию (кроме ЕРЦ) с соответствующим заявлением по установленной форме, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Целесообразно направить его до начала запланированной массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. УФНС России по Новосибирской области напоминает: это можно сделать через Личный кабинет налогоплательщика, по почте, лично (или через законного представителя), обратившись в любую инспекцию или в МФЦ. При этом не требуется повторно направлять заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в соответствии с нормами, установленными федеральным законодательством, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения определённого вида, предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества.

Что же касается льгот для физлиц по транспортному налогу, то начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев уточняет, что они устанавливаются законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств. Так, Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» введены льготы по уплате транспортного налога для 15 категорий налогоплательщиков – физических лиц.

В УФНС отметили, что налоговые льготы по транспортному налогу за 2018 год получили в Новосибирской области порядка 116 тыс. человек на общую сумму более 115 млн рублей. Фактически это каждый шестой плательщик транспортного налога. Количество льготников по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10%.

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