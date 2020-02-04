В Новосибирске объявлены конкурсы на ремонт дорог по БКАД в 2020 году

МКУ «Управление дорожного строительства» объявило конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В лот № 1 вошли объекты: Бердское шоссе (от ООТ «Поселок РМЗ» до моста через р. Иню) и ул. Большевистская (от моста через р. Иню до ООТ «Карьер Борок»).

В лот № 2 вошли объекты: ул. Николая Островского (от ул. Красина до ул. Ипподромской), ул. Залесского (от ул. Дуси Ковальчук до территории Горбольницы), ул. Тайгинская, ул. Александра Невского, 18-й Бронный переулок, ул. Громова, ул. Степная, ул. Пархоменко (от ул. Троллейной до ул. Новосибирской), ул. Мичурина (от ул. Гоголя до ул. Крылова), ул. Селезнева (от ул. Фрунзе до ул. Гоголя) и ул. Советская.

Общая протяженность 13 объектов – 13,14 километра. Стоимость работ – 270 783,75 тысячи рублей.

В мэрии напомнили, что всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году планируется: капитальный ремонт перекрестка Бердского шоссе и проспекта Строителей, ремонт Бердского шоссе на участке от проспекта Строителей до границы города Новосибирска, ремонт Бердского шоссе на участке от поселка Матвеевка до ул. Большевистской, ремонт ул. Большевистской на участке от Бердского шоссе до карьера «Борок», ремонт ул. Владимировской на участке от ул. Дуси Ковальчук до ООТ «Школа № 84», продолжение капитального ремонта ул. Большевистской на участке от дома № 32 до ул. Добролюбова.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году планируется завершить реконструкцию первых этапов трех объектов: ул. 2-я Станционная – ул. Большая (I этап – участок дороги от ул. Большой, 367/1 до ул. Большой, 582/1), Гусинобродское шоссе на участке от ул. Коминтерна до ТЦ «Восток» (I этап –участок дороги от ул. Коминтерна до здания по адресу: ул. Дегтярева, 23), ул. Кедровая на участке ул. Краузе до ул. Охотской.

Также в планах по проекту БКАД на 2020 год выполнение ремонта участков автомобильных дорог: ул. Северной, ул. Объединения, ул. Новоуральской, ул. Герцена, ул. Таймырской, ул. Прокопьевской, ул. Бронной, ул. Забалуева, Каменского шоссе, Толмачевского шоссе, ул. Римского-Корсакова, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Федосеева, ул. Гурьевской, ул. Нахимова, ул. Вересаева, ул. Ветлужской, ул. Советской, ул. Каменской, ул. Николая Островского, ул. Залесского, ул. Тайгинской, ул. Александра Невского, ул. Громова, Бронный 18-й переулок, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Мичурина, ул. Селезнева.

На выполнение работ по всем вышеуказанным объектам предусмотрено 1 376,2 млн рублей из областного и городского бюджетов.

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