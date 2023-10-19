У жителей Криводановского карьера под Новосибирском отобрали автобус

Жители микрорайона «Криводановский карьер» на личном приеме обратились за помощью к сотрудникам следственного комитета региона.

Люди пожаловались на отсутствие инфраструктуры в своем микрорайоне. По их словам, мэрия города отменила маршрут рейсового автобуса до их населенного пункта.

Обращение местных жителей в органы власти ничего не дали. На приеме также присутствовал сотрудник мэрии, который сказал, что маршрут был закрыт из-за оптимизации. После диалога было принято решение о запуске до этого микрорайона отдельного троллейбусного маршрута с декабря 2023 года.

― В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка по факту халатности должностных лиц мэрии города Новосибирска, ― сообщили в СК.

Комитет будет контролировать решение этого важного для всех жителей микрорайона вопроса на надлежащее транспортное обслуживание.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проводит проверку после клипа жителей Новосибирска в противогазах.