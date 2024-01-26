Налоговые вычеты на 91 млрд рублей получили жители Новосибирской области

Жители Новосибирской области активно обращаются в налоговые органы для получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2023 году право на его получение заявили 329,3 тысячи человек. Это на 11,2 тысячи человек больше, чем в 2022 году, рассказали в УФНС по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54.

Всего в 2023 году сумма заявленных налоговых вычетов в регионе составила 90,8 млрд рублей (в 2022 – 86 млрд рублей).

Самым популярным у физических лиц традиционно стал имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья. Об этом вычете заявила 201 тысяча человек на сумму 78,8 млрд рублей (в среднем 392 тысячи рублей на одного человека).

— Популярность данного вычета у физических лиц обусловлена его значительным размером (предельный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей), размером вычета по процентам, уплаченным по договору займа (предельный размер составляет 3 млн рублей), а также правом на получение имущественного налогового вычета, связанного с приобретением жилья, до полного его использования, — отметил заместитель руководителя УФНС по Новосибирской области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Андрей Снегирев.

На втором месте социальные налоговые вычеты при расходах на лечение, включая дорогостоящее лечение и расходы на медикаменты. Право на их получение заявили 104 тысячи человек на сумму 7,4 млрд рублей (в среднем 70,8 тысячи рублей на одного человека).

Замыкают тройку вычеты на обучение, право на получение которых заявили 38,6 тысячи человек. Общая сумма этих вычетов составила 1,7 млрд рублей (в среднем 44,7 тысячи рублей на одного человека).

В ведомстве добавили, что положительная динамика как по количеству физических лиц, заявивших право на налоговые вычеты, так и по размеру заявленных вычетов, наблюдается и по другим налоговым вычетам. Так, по страхованию вычеты заявили 12,4 тысячи человек на сумму 670 млн рублей (в среднем 54,1 тысячи рублей на одного человека), на инвестиционные вычеты — 8,7 тысяч человек на сумму 2,1 млрд рублей (в среднем 241,4 тысячи рублей на одного человека), по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги – 2,5 тысячи человек на сумму 76,2 млн рублей (в среднем 30,5 тысячи рублей на одного человека), а по расходам на благотворительность — 591 человек на сумму 56,4 млн рублей (в среднем 95,4 тысячи рублей на одного человека).

— Положительная динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности населения, а также упрощением самой процедуры получения налоговых вычетов, в частности – имущественного и инвестиционного, посредством размещения налоговым органом предзаполненной декларации в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России, — констатировал Андрей Снегирев.

Напомним, предельный срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ – 2 мая 2023 года. Он не распространяется на получение налоговых вычетов — для этого подать документ можно в течение всего года.

Ранее редакция сообщала, что 56 млн рублей в 2023 году получили по налоговым вычетам на благотворительность новосибирцы.