Ученые подвергли излучению кроликов в Новосибирске

Новосибирские ученые выяснили, как излучение влияет на ткани и органы.

Исследование было проведено НГУ совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

В эксперименте учувствовали кролики и лазер на свободных электронах. Ученым удалось установить, что все виды электромагнитных излучений повлияли на кроликов.

— Излучений на организм и его ткани не проходит бесследно, — сообщили в пресс-службе НГУ.

Однако изменения обратимы и временны. Потребовалось 2 месяца, чтобы организм испытуемых вернулся в норму.

Результаты работ могут пригодиться для оценки влияние сотовой связи на организм человека.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые из Новосибирска нашли пользу в замороженных продуктах.