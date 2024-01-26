Ученые подвергли излучению кроликов в Новосибирске

Новосибирские ученые выяснили, как излучение влияет на ткани и органы.
Исследование было проведено НГУ совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.
В эксперименте учувствовали кролики и лазер на свободных электронах. Ученым удалось установить, что все виды электромагнитных излучений повлияли на кроликов.
— Излучений на организм и его ткани не проходит бесследно, — сообщили в пресс-службе НГУ.
Однако изменения обратимы и временны. Потребовалось 2 месяца, чтобы организм испытуемых вернулся в норму.
Результаты работ могут пригодиться для оценки влияние сотовой связи на организм человека.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые из Новосибирска нашли пользу в замороженных продуктах.
Фото с сайта НГУ.
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