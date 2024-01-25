Житель Новосибирска погиб, провалившись под лед с экскаватором в Могильном мысе

Трагедией завершились работы по прокладке газопровода в Томской области. ЧП произошло вечером, 24 января. Опытный 45-летний бульдозерист Андрей Г. ушел на дно небольшого озера в районе села Могильный мыс. Мужчина управлял экскаватором, но в какой-то момент техника перевернулась и под ней треснул лед. Тяжелый транспорт погрузился в воду за считанные минуты. О происшествии стало известно только спустя несколько часов.

― Водитель экскаватора предположительно погиб, в настоящее время организованы поисковые мероприятия по обнаружению его тела с привлечением водолазов. ️Следственными органами СК России по Томской области по факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», ― прокомментировали в СК по Томской области.

Журналистам Infopro54 удалось выяснить, что новосибирец работал в компании «Транснефть». Коллеги говорят, что бульдозером Андрей управлял более 10 лет.

Ранее редакция рассказывала о новосибирском вахтере, который чудом выбрался из утопленного вездехода в Иркутской области. Четверо его коллег погибли.