Житель Новосибирска погиб, провалившись под лед с экскаватором в Могильном мысе

Трагедией завершились работы по прокладке газопровода в Томской области. ЧП произошло вечером, 24 января. Опытный 45-летний бульдозерист Андрей Г. ушел на дно небольшого озера в районе села Могильный мыс. Мужчина управлял экскаватором, но в какой-то момент техника перевернулась и под ней треснул лед. Тяжелый транспорт погрузился в воду за считанные минуты. О происшествии стало известно только спустя несколько часов.
― Водитель экскаватора предположительно погиб, в настоящее время организованы поисковые мероприятия по обнаружению его тела с привлечением водолазов. ️Следственными органами СК России по Томской области по факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», ― прокомментировали в СК по Томской области.
Журналистам Infopro54 удалось выяснить, что новосибирец работал в компании «Транснефть». Коллеги говорят, что бульдозером Андрей управлял более 10 лет.
Ранее редакция рассказывала о новосибирском вахтере, который чудом выбрался из утопленного вездехода в Иркутской области. Четверо его коллег погибли.
Фото: СК по Томской области.
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