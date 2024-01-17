56 млн рублей в 2023 году получили по налоговым вычетам на благотворительность новосибирцы

Заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Андрей Снегирев в ответе на запрос редакции Infopro54 отметил, что в 2023 году на получение социального вычета на благотворительность в регионе заявился 591 человек. Общая сумма вычета — 56,4 млн рублей.

— В среднем сумма выплат на одного человека составила 95,4 тысячи рублей, — уточнил Андрей Снегирев.

Напомним, благотворительность — это финансовая и нефинансовая поддержка организаций и фондов, бюджетных учреждений, а также отдельных граждан. Ей могут заниматься физические лица, индивидуальные предприниматели (ИП) и организации.

Как уточнили в УФНС, получить вычет можно если пожертвование было направлено в благотворительные организации, некоммерческие организации в целях формирования или пополнения их целевого капитала, религиозные организации, официально ориентированные некоммерческие организации (осуществляющие деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных).

Благотворители в адрес некоммерческих организаций могут получить налоговые вычеты, которые составляют 13% от направленной на благотворительность суммы (не более 25% дохода, полученного за календарный год и подлежащего налогообложению).

Для получения социального налогового вычета по расходам на благотворительность налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) и предоставить подтверждение затрат (если благотворительность неденежная — расходные документы и чеки, если денежная — выписку из банка о перечислении денежных средств).

При этом, в УФНС напоминают, что все вычеты, кроме имущественного, имеют срок давности три года. Например, в 2024 можно вернуть налог по расходам 2023, 2022 и 2021 годов.

Ранее редакция сообщала, что получить социальные налоговые вычеты станет проще в Новосибирске.