Сибирский Сбербанк за время пандемии выделил более 7 млрд рублей на проектное финансирование строительства

С начала пандемии Сбербанк профинансировал строительство 27 жилищных комплексов в Сибири на общую сумму 7,1 млрд рублей. Всего с начала года проектное финансирование получили 36 застройщиков на сумму 16,7 млрд рублей.

Также, во время пандемии коронавируса, покупатели жилья открыли в Сбербанке 1640 эскроу-счетов. С начала года января по март 2020 года их было открыто более 2500.

Эскроу-счет – это счет условного депонирования, средства на котором резервируются банком до момента сдачи дома в эксплуатацию. В случае, если застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счета будут возвращены покупателю.

Безопасность клиентов при расчете за недвижимость обеспечивается безналичным «Сервисом безопасных расчетов». За время самоизоляции (март — май 2020) клиенты Сбербанка совершили 139 206 сделок с сервисом безопасных расчетов. Всего с начала 2020 года оформлено 264 316 сделок с безопасными расчетами, из них 14 701 — с эскроу-счетом.