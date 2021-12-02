Налоговый вычет за занятия спортом предоставят около 40 новосибирских фитнес-центров

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, утвержден перечень организаций Новосибирской области для получения социального налогового вычета — в список Минспорта РФ вошли 39 спортцентров. Перечень размещён на официальном сайте Минспорта России в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом».

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что в регионе проведена большая работа по формированию списка организаций.

— Попасть в перечень организации смогут и в дальнейшем, каждый год он будет пополняться, — отметил Сергей Ахапов.

Всего в перечень Минспорта РФ вошли 3836 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. Данный перечень направлен в Федеральную налоговую службу.

Напомним, что в 2022 году россияне смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций. Условия для включения — физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.