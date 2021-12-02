В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

Частный сектор вписывают в программу

Городской частный сектор выделен мэрией Новосибирска в отдельную программу по его благоустройству. По итогам обсуждения с депутатским корпусом мэрия планирует ее реализовывать сразу по линии нескольких департаментов. Об этом в ходе пресс-конференции, предваряя обсуждение бюджета горсоветом в первом чтении, заявил глава города Анатолий Локоть.

— Впервые оформляем все пожелания развитию, благоустройству частного сектора в единую программу, — говорит мэр. — Это расходы, предусмотренные по направлениям многих ГРБС: благоустройство, ЖКХ, освещение, водоснабжение. Эти вопросы оформились в программу. Около 30% новосибирцев сегодня проживают в частном секторе. Появление такой программы в бюджете — важное достижение, результат работы с депутатами.

По словам главы города, данное решение было принято по итогам обсуждения проекта бюджета как официально на комиссиях, так и по итогам неофициальных встреч руководства муниципалитета с руководителями комиссий и представителями фракций, которых в горсовете в настоящий момент две: КПРФ и «Единая Россия».

Благоустройство в приоритете

Вторым направлением приоритетных бюджетных расходов стали так называемые хозяйственные вопросы общегородского масштаба.

— Есть понимание, что следует увеличивать расходы на благоустройство, озеленение, уборку территорий, — сообщает Анатолий Локоть. — Это мы постараемся учесть в тех поправках, которые вместе с депутатами проработаем ко второму чтению.

Стоит напомнить, что обозначенные вопросы давно являются наболевшими на территории города. В частности, что касается частного сектора, то здесь на протяжении, как минимум, последних нескольких лет наблюдалась какая-то «засада». То область не торопится с софинансированием работ в рамках соответствующей программы, хотя муниципальная доля средств была заложена в полном объеме. То, как было сказано в ходе предварительных бюджетных слушаний, соответствующие структуры муниципалитета поздно приступают к работам, при том что соответствующие средства были заложены еще в начале года. Это послужило поводом для критики тех случаев, когда щебенка в частном секторе насыпалась поверх выпавшего снега.

Как уже сообщалось, работа специальной группы по формированию, сопровождению и реализации программы благоустройства и развития частного сектора, расположенного в границах города, стартовала в апреле текущего года.