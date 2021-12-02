В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

На территории Новосибирского областного клинического онкологического диспансера (ГБУЗ НСО «НОКОД») построят новый корпус для отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии. Планируется, что здание будет включать кабинеты гастроскопии, бронхоскопии, ректо- и колоноскопии, эндоскопические операционные, эндоскопический кабинет, кабинеты ультразвуковых эндоскопических исследований и т.д, перечисляет пресс-служба правительства региона. Корпус будет финансироваться в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В следующем году запланирована разработка проектно-сметной документации нового корпуса и начало его строительства. Завершить объект планируется в первой половине 2023 года.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирском областном клиническом онкологическим диспансере построены новые корпуса для отделения противоопухолевой терапии, МРТ-диагностики, а также единый методологический центр.

Завершается капремонт помещений для радиоизотопной лаборатории, в ближайшее время будет введено в эксплуатацию новое помещение для гистологической, цитологической и молекулярно-генетической лабораторий.

Ключевые цели нацпроекта — снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.