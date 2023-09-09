В Новосибирске с 10 сентября объявили режим черного неба

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра с 10 по 11 сентября в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха.

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха. Общий уровень загрязнения ожидается повышенный. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия -Р.) первой степени опасности, — говорится в сообщении.

Такая ситуация вызвана безветренной погодой и перепадом температур.

В этот период городским предприятиями надлежит снизить объем вредных выбросов на 15–20%. , а горожанам рекомендуется ограничить свое пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами, физкультурой и спортом лучше заняться в закрытых спортивных комплексах.

I степень (НМУ) — присваивается при прогнозировании превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выше 1 ПДК.

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