ХК «Сибирь» вновь обыграла казахстанский «Барыс»

ХК «Сибирь» провела первый домашний матч. На матче «Сибирь» столкнулась с «Барысом».

По итогам основного и дополнительного времени счёт на табло был 0:0. Закономерно начались буллиты и в итоге «Сибирь» победили казахстанский «Барыс».

— Рассчитываем на успешный сезон и на то, что любимый клуб выйдет на максимально высокое место в регулярном чемпионате и плей-офф. Так держать! Вперед, Сибирь, — написал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, в своем Телеграме.

Это уже вторая победа «Сибирь». Ранее они обыграли казахстанский «Барыс» в выездном матче. Тогда матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сибири».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» показали новую форму для матча на ледовой арене.