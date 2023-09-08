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ХК «Сибирь» вновь обыграла казахстанский «Барыс»

  • 08/09/2023, 10:17
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Сибирь обыграла Барыс
Матч закончился с счетом 1-0 по буллитам.

ХК «Сибирь» провела первый домашний матч. На матче «Сибирь» столкнулась с «Барысом».

По итогам основного и дополнительного времени счёт на табло был 0:0. Закономерно начались буллиты и в итоге «Сибирь» победили казахстанский «Барыс».

— Рассчитываем на успешный сезон и на то, что любимый клуб выйдет на максимально высокое место в регулярном чемпионате и плей-офф. Так держать! Вперед, Сибирь, —  написал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, в своем Телеграме.

Это уже вторая победа «Сибирь». Ранее они обыграли казахстанский «Барыс» в выездном матче.  Тогда матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сибири».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» показали новую форму для матча на ледовой арене.

Фото со страницы ХК «Сибири» в Вконтакте

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь Барыс


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