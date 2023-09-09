Мэрия Новосибирска разрешила изменить параметры долгостроя на Серафимовича

Мэрия Новосибирска согласовала застройщику ООО «Строй-Плюс» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Постановление об этом опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

В постановлении мэрии сказано, что отклонение от предельных параметров разрешенного строительства разрешены в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с южной стороны, с 1 м до 0 м с западной стороны (для подземной части) в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения предельного максимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений с 13 этажей до 22 этажей;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 30 % до 39,3 %;

уменьшения предельного минимального количества машиномест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 231 машиноместа до 85 машиномест в границах земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участке с 412 квартир на 1 га до 814 квартир на 1 га;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 14 кв. м на 100 кв. м площади квартир до 6,84 кв. м на 100 кв. м площади квартир;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 3,56.

Земельный участок на улице Серафимовича, площадью 5460 кв. м, был предоставлен ООО «Строй-Плюс» в 2013 году. В 2015-м застройщик получил разрешение на строительство ЖК «Сибирячка». Сроки завершения его строительства в договорах долевого участия изначально были обозначены 1 кварталом 2018-го. Однако сроки неоднократно переносились. Дело в том, что прогнозируемая зона ограничения застройки в районе телевышки составляет 623 метра, а 26-этажный дом «Строй-плюс» попал в критические 400 метров. Верхние этажи дома попадают под излучения телевышки.

В декабре 2018 года по решению Ленинского суда было установлено, что дом не должен превышать в высоту 52 метров. Это соответствовало 16 этажам. К этому времени часть квартир, находящихся выше критической отметки, уже были реализованы. У строительной компании возникли проблемы, дольщики несколько раз подавали заявления в арбитраж на ее банкротство. В 2019 году стройка остановилась.

В июне 2023 года застройщик внес коррективы в проектную документацию и предоставил их на согласование в мэрию.

— В связи с пересмотром этажности строящегося жилого дома и как следствие убытков связанных с потерей запроектированных квартир, что повлекло недостаток средств для завершения строительства, принято решение о строительстве третьего подъезда с учетом отклонений от предельных параметров разрешенного строительства для удовлетворения нужд участников долевого строительства и успешного завершения строительства жилого комплекса, — говорится на сайте компании.

Кроме того, как заверили в компании, проведены переговоры с потенциальным инвестором, составлена финансовая модель оздоровления компании. Дольщикам предложено согласовать перенос сроков завершения строительства многоквартирного жилого дома путем заключения дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве на IV квартал 2024 года.

По данным Seldon Basis, ООО «Строй-плюс» зарегистрирована в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Павел Зенькович (ему принадлежит 80% УК) и директор компании Владислав Гланц (владеет 20%). Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 1,2 млн рублей (в 2021 году — 2,9 млн рублей), чистый убыток — 2,4 млн рублей (в 2021 году чистый убыток составлял 102,9 млн рублей).

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