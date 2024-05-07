Нападающий Валентин Пьянов вернется в ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о возвращении в команду Валентина Пьянова. Этому опытному спортсмену 32 года. В прошлом сезоне он играл за омский «Авангард».

Теперь Валентин будет выступать за «Сибирь» в течение двух лет.

Он не только родился в Новосибирске, но и является воспитанником местной детско-юношеской спортивной школы. Валентин играл за команду «Сибирские Снайперы» в сезонах 2021/22 и 2022/23.

Напомним, что ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Ильей Морозовым. Контракт заключен на 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером на игровой сезон.