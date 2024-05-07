15 млрд вложат в инфраструктуру нового микрорайона в устье Ини в Новосибирске

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО») представило проект нового микрорайона, которые появится в устье реки Иня. Речь идет о территории площадью 100 га. В рамках проекта комплексного развития территории до 2035 года на площадке планируется построить около 700 тысяч квадратных метров жилья. В АРЖС подчеркивают, что параллельно с жилищным строительством в микрорайоне будут возводиться социальные объекты. Здесь появится две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника, а также будет создана транспортная и инженерная инфраструктура.

Новостройки появятся в устье реки Иня в Новосибирске проект КРТ мы планируем реализовать за счет продажи прав на землю, подлежащую застройке, — без привлечения бюджетных средств, — комментирует генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян,

По его словам, территория нового микрорайона расположена в зонах затопления и подтопления территорий, прилегающих к реке Оби в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла. Для защиты от затопления проектом планировки предлагается выполнить комплекс мероприятий по укреплению берегов рек Оби и Ини. Агентство заключило договор на выполнение работ по проектированию водозащитных дамб на реке Обь и на реке Иня.

— В дальнейшем будут проведены торги на выполнение соответствующих работ по укреплению береговой линии. После этого полуостров будет защищен от паводка. Таким образом, прежде чем на этой территории начнется строительство, нами уже будет обеспечено берегоукрепление, — отметил Ашот Рафаелян.

Также агентство заключило договор на выполнение работ по анализу транспортных и пассажиропотоков на территориях прилегающих к микрорайону. Полученные данные позволят просчитать обеспеченность и перспективность, а также интенсивность транспортных и пассажирских потоков с учетом развития улично-дорожной сети исследуемой территории и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ашот Рафаелян также отметил, что проектом предусматривается строительство двух мостов через реку Иню, автомобильной дороги с выходом на развязку около гипермаркета Metro Cash&Carry у Бердского шоссе. Начало строительства указанных объектов запланировано на 2025 – 2026 годы — также без бюджетного софинансирования. Согласно проекту комплексного развития территории, еще одна дорога из нового микрорайона с выездом на ул. Большевистскую в районе ЖК «Европейский берег» появится под Бугринским мостом. Рассматривается возможность организации остановочной платформы пригородных поездов.

— Хочу еще раз отметить, что в рамках данного проекта агентство не будет привлекать средства бюджета города или области. Развитие территории будет осуществляться за счет инвесторов, застройщиков и собственных средств агентства, — подчеркнул Ашот Рафаелян.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 1 квартала 2024 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» вошло в список крупнейших налогоплательщиков региона в федеральный бюджет.