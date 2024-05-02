ХК «Сибирь» подписал контракт с новым главным тренером на игровой сезон

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о подписании двухлетнего контракта с 48-летним тренером Вадимом Епанчинцевым. Он займёт должность главного тренера команды.
Вадим Епанчинцев ранее тренировал команду «Югра» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Под его руководством команда успешно заняла 5-е место в регулярном чемпионате прошлого сезона.
Кроме того, сборная Ханты-Мансийска также завоевала Кубок Петрова под руководством Вадима Епанчинцева. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) тренер работал с командами «Спартак» и «Амур».
Отметим, что «Сибирь» также продлила контракты с двумя игроками: Георгием Белоусовым и Павлом Гоголевым. Они останутся в команде ещё на один сезон. Кроме того, клуб предложил контракт 20-летнему защитнику Александру Лукину.
Ранее редакция сообщала о том, что клуб предлагал контракт Анвару Гатиятулину, но тот отказался от поста.
Иллюстрация — скрин из видео ХК «Сибирь», автор: пресс-служба.
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