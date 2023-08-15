Нападение киллера на бизнесмена в Новосибирске попало на видео

Правоохранительные органы объявили в розыск преступника, который ночью 15 августа расстрелял на парковке жителя Новосибирска.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения киллера на свою жертву. На кадрах видно, как сибиряк выходит из белой иномарки на парковке возле дома номер 8 по улице Ипподромской. Мужчина пытается что-то достать с заднего сидения автомобиля. В это время на парковку забегает преступник и стреляет в свою жертву. Он выпустил не менее 8 пуль. От полученных ранений сибиряк падает на землю, а киллер убегает.

— Известно, что жертвой нападения стал местный бизнесмен по имени Владимир. Другая информация сейчас не разглашается в интересах следствия, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Официально следствие и полиция просят очевидцев данного происшествия откликнуться и дать показания. Это можно сделать по телефону: 8 (383) 203 57 39.

Редакция также обращается к свидетелям происшествия. Если вы знаете что-либо о потерпевшем или обладаете другой ценной информацией, то сообщите ее нам по телефону 8-905-957-99-86. Анонимность гарантируется.