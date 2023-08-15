Пансионат «Рэмели» могут закрыть из-за нарушений техники пожарной безопасности

Прокуратура добивается через суд закрытия пансионата «Рэмели» в Новосибирске. Об этом Infopro54 сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В суд подан иск о прекращении деятельности данной организации в связи с выявленными нарушениями по технике пожарной безопасности, — сообщили в ведомстве.

Известно, что пансионат является одним из отделений частного дома престарелых, где избивали постояльцев. Так, огромный резонанс получила история ветерана Ивана Ларионова, который после пребывания в учреждении скончался в больнице.