Напавший на таксиста рецидивист предстанет перед судом в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет 33-летний житель области — ему предъявлено обвинения сразу по трём тяжким статьям.

— Обвиняемому инкриминируют «покушение на убийство, сопряжённое с разбоем», «разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия», «похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа», — сообщили в СК по Новосибирской области.

Преступления были совершены в Центральном районе города в октябре прошлого года — незнакомец подсел к таксисту, попросил отвезти его по адресу. В пути злоумышленник набросился на водителя и попытался задушить. Мужчина оказал сопротивление душегубу. Однако в ход пошёл нож — им преступник начал наносить удары в жизненно-важные органы своей жертве.

Таксисту удалось вырваться, выбраться из машины и позвать на помощь. В это время незнакомец дал по газам и умчался на автомобиле в неизвестном направлении. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему была оказана помощь. Позже подозреваемого задержали — им оказался неоднократно судимый 33-летний житель Новосибирской области.

— Так же следствием был установлено, что обвиняемый похитил из автомобиля документы потерпевшего, — добавили в региональном следкоме.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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