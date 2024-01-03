Дети обобрали ледяного кота в Новосибирске

Юные жители города «ограбили» ледяного кота на центральной площади Новосибирска. Об этом в социальных сетях сообщила жительница сибирской столицы.

— Им говорят, чтобы не ковыряли, а им все равно, они в танке, — возмущается женщина.

Скульптура домашнего питомца была установлена на площади Ленина, и изначально на ней монет не было. Но со временем горожане оставляли на коте мелочь, и экспозиция собрала не менее сотни монет.

Ранее редакция сообщала о том, что новогодним украшениям на пешеходном участке улицы Ленина в Новосибирске потребовалась охрана.