Боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за убийство жениха-соседа на свадьбе под Новосибирском

Боец ЧВК «Вагнер» 30-летний Руслан Т. ответит в суде за свою вспыльчивость и мстительность.

Напомним, кровавая свадьба произошла 29 сентября на улице Дружбы в районном поселке Коченево Новосибирской области.

На торжество к молодоженам заглянул сосед, который недавно вернулся с СВО. Жених и невеста впервые видели гостя, но оказали ему радушный прием. Руслан сначала говорил торжественные тосты за здоровье молодых, а в конце праздника схватился за нож. В результате жених и невеста провели первую брачную ночь в реанимации. Ранения у молодожена оказались очень серьезными, мужчина умер. Бойца задержали и отправили в СИЗО.

― Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Коченевского района в совершении преступления по статье «Убийство». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― прокомментировали с СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сибирячка, которая стала вдовой после свадьбы, планирует взыскать с убийцы мужа и моральный ущерб.