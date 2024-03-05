Новосибирская область увеличила количество участков на маркетплейсе земли

В феврале 2024 года Новосибирская область добавила девять участков в маркетплейс земли для строительства, сообщили в Едином реестре застройщиков (ЕРЗ). На 1 марта в нем размещена информация о 18 земельных участках общей площадью более 162,4 га.

Согласно информации, размещенной на площадке, самый большой земельный участок, предназначенный под строительство, расположен в Верх-Тулинском сельсовете. Его площадь 114,29 га.

Кроме того, на продажу выставлены пять участков в Ленинском районе Новосибирска (2,64 га, 2,47 га, 2,01 га, 2 га и 0,94 га), два участка в поселке Двуречье (1,15 га и 1,7 га), два участка в городе Бердск (2,41 га и 1,95 га) и другие.

По данным ЕРЗ, на 1 марта 2024 года в маркетплейсе земли для строительства размещена информация о 784 земельных участках. За февраль перечень пополнился на 243 участка, еще шесть участков выбыли с маркетплейса.

Больше всего земельных участков добавилось в Московской области (36), Ленинградской области (31), а также в Краснодарском крае (27).

Напомним, маркетплейс земельных участков для девелоперов впервые появился в России в октябре 2023 года. За это время пользователями сервиса стали 342 участника рынка.

Ранее редакция сообщала, что выставлен на торги участок земли с долгостроями в Октябрьском районе Новосибирска.