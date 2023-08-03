Нарушения выявила прокуратура в детских лагерях в Бердске

Прокуратура города Бердска совместно с Роспотребнадзором Новосибирской области проверила четыре детских лагеря на территории города Бердска, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с хранением продуктов питания, вскрыты нарушения, связанные с процессом приготовления пищи, организацией уборки.

В ведомстве уточнили, что прокурор внес руководителям организаций представления. Кроме того, в отношении 4 виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

Устранение нарушений будет проконтролировано прокуратурой.

Ранее редакция сообщала, что десант проверяющих высадился в детском лагере под Новосибирском.