«Альтернатива рефинансированию — продление займа»

— Одним из решений, альтернативных рефинансированию займов МФО, может стать продление займа. Человек может заплатить проценты или продлить выплату суммы основного долга еще на месяц. Компания дает отсрочку платежа, чтобы клиент решил свои вопросы и потом вернул деньги, не выйдя на просрочку.

На мой взгляд, продление, наравне с рефинансированием, можно рассматривать как один из инструментов, позволяющих сохранить хорошую кредитную историю. Но именно продление ― менее рискованный для МФО продукт.